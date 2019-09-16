وزير البيئة افتتح مركز التدريب المهني المتطوّر في اليوم العالمي للاوزون

نوه وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ خلال افتتاحه لمناسبة اليوم ​العالم​ي للاوزون مركز التدريب المهني المتخصص بالتبريد والتكييف المتطور في مدرسة ​الصنائع​ والفنون في ​الدكوانة​ بـ"رمزية اليوم العالمي للأوزون وبإفتتاح مركز التدريب في هذا اليوم" توجّه بالشكر الى "فريق العمل وعلى رأسه مازن وجومانا ولارا وكريستيل وعلي وعملهم على تأهيل وتجهيز 5 مهنيات في المناطق ال​لبنان​ية كافة".

وشدّد على "اهمية ​التعليم المهني والتقني​"، قائلاً للطلاب "مازلنا في لبنان نخجل العمل في السنكرية والنجارة والحدادة والبويا والمكيّفات ثم نسأل لماذا هناك عمال سوريون ومصريون؟"، مشيراً إلى أنه "على الاهالي تغيير العقلية وليس بالضرورة أن يصبح الولد طبيباً أو محامياً أو مهندساً ليكون ناجحاً ، فأصحاب هذه المهن لا يجدون فرصاً للعمل وعلينا الخروج من الافكار المسبقة وعقد الماضي، فالعالم تغيّر ، واذا كان لبنان سيتطوّر عليه تطوير صناعاته ، و​المدارس​ مسؤولة ايضاً وليس فقط الاهل ولدينا خطة لبناء قدرات ​الاساتذة​ العاملين في المعاهد الفنية وبناء قدرات الفنيين والتلاميذ ومراجعة مناهج التعليم في المعاهد المتخصصة".

وأمل وزير البيئة بـ"أن يستمر ​المجتمع الدولي​ بالوقوف الى جانب ​وزارة البيئة​ كما فعل في الماضي وأن نبادله بتنفيذ التزاماتنا في موضوعخفض ​الاحتباس الحراري​ وتوفير كفاءة ​الطاقة​ "، مشدداً على أن "وزارة البيئة وبالتعاون مع ​برنامج الأمم المتحدة الإنمائي​ وعبر وحدة ​الأوزون​ الوطنية قد وضعت خطة عمل خلال الأعوام 2019-2027 للتخلص التدريجي من مواد الهيدروكلوروفلوروكربون (HCFCs) من 980 طن إستهلاك في سنة 2011 الى 30 طناً في العام 2027 وذلك عبر العديد من النشاطات والمشاريع".