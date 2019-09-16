التقى محافظ ​الشمال​ القاضي ​رمزي نهرا​، في مكتبه في سرايا ​طرابلس​، عضو ​المجلس الدستوري​ النقيب ​عبد الله الشامي​، في حضور رئيس قسم المحافظة لقمان الكردي. وأكّد الشامي أنّ "الزيارة هي لشكر المحافظ نهرا على تقديمه التهنئة لنا لمناسبة تولّينا مركز عضو مجلس الدستوري".

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كانت هذه تفاصيل خبر الشامي زار نهرا شاكرا تهنئته لتعيينه عضوا في المجلس الدستوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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