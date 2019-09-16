زخور طالب بتجميد اصدار مرسوم الصندوق لقانون الإيجارات

طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل ​قانون الايجارات​ المحامي أديب زخور، في بيان، ​رئيس الجمهورية​ العماد ميشال عون ورئيس ​الحكومة​ سعد الحريري، بتجميد اصدار مرسوم الصندوق، بخاصة بعد أن جاءت مطالعة ورأي هيئة التشريع والاستشارات بالموافقة الجزئية على التعديلات، التي لفت البيان الى اصرار التجمع، عليها مع التعديلات الواردة في اقتراح التعديلات المقدمة من 10 نواب والمسجلة في ​المجلس النيابي​ تحت رقم 457/2019 والتي تعطي حلولا جذرية لمعظم المشاكل، وتحفظ حق السكن والملكية بشكل نهائي وتوقف النزاعات.



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