ذكر مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​، أنّ "ثلاثة ​حوادث سير​ سُجّلت في منطقة جسر الخردلي، على طريق عام مرجعيون- ​كفرتبنيت​، نتيجة انزلاق هذه السيارات وارتطامها بالحواجز الإسمنتية على جانبيها، نتيجة تسرّب مادة ​المازوت​ على الطريق"، مبيّنًا أنّ "الأضرار قد اقتصرت على الماديّات".



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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: 3 حوادث سير على جسر الخردلي نتيجة انزلاق سيارات بسبب تسرب مازوت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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