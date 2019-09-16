منخفض جوي متمركز فوق تركيا يؤدي الى طقس متقلب وماطر

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن منخفضا جويا متمركزا فوق ​تركيا​ يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحياناً حتى صباح يوم الثلاثاء حيث يستقر تدريجياً، متوقعة أن يكون طقس اليوم غائم جزئيّاً إلى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ تنشط الرياح أحياناً تتساقط ​أمطار​ محلية خلال فترة قبل الظهر خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية.

كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الثلاثاء: غائم جزئياً يتحول ​الطقس​ خلال النهار الى قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الجبال والداخل ، يتوقع تساقط الرذاذ في المناطق الشمالية صباحاً.

الأربعاء: مشمس مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل كما تنخفض نسبة الرطوبة.