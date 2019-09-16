وزارة الاتصالات: صدور طابع بريدي ذكرى ميلاد المهاتما غاندي ال 150

أعلنت ​وزارة الاتصالات​ - المديرية العامة للبريد، في بلاغ يحمل الرقم 2/1، انها ستضع في التداول، بالتنسيق مع شركة ​ليبان بوست​، الطابع البريدي التذكاري: "ذكرى ميلاد المهاتما ​غاندي​ ال 150"، من فئة الالف ليرة، وعددها 30 الف طابع، بتاريخ 30/9/2019.

واشارت الى انه يجري بيع هذا الطابع في جميع المكاتب البريدية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ وضعه في التداول.