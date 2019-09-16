أعلنت وزارة الاتصالات - المديرية العامة للبريد، في بلاغ يحمل الرقم 2/1، انها ستضع في التداول، بالتنسيق مع شركة ليبان بوست، الطابع البريدي التذكاري: "ذكرى ميلاد المهاتما غاندي ال 150"، من فئة الالف ليرة، وعددها 30 الف طابع، بتاريخ 30/9/2019.
واشارت الى انه يجري بيع هذا الطابع في جميع المكاتب البريدية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ وضعه في التداول.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الاتصالات: صدور طابع بريدي ذكرى ميلاد المهاتما غاندي ال 150 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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