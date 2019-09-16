مستشار عبد المهدي: احتياطي العراق من العملة الصعبة يقدر بـ87 مليار دولار

كشف مستشار رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، أنّ "الاحتياطي لدى البنك المركزي العراقي والحكومة من العملة الصعبة يقدّر بـ87 مليار دولار أميركي، فضلًا عن وجود فائض يتراوح بين 13-12 مليار دولار ونحن في الربع الأخير من العام الحالي"، مبيّنًا أنّ "الوضع المالي في العراق مطمئن وأنّ العجز الّذي يتمّ الحديث عنه افتراضي".
وأوضح في حديث صحافي، أنّ "المالية العامة تصرف وفق أولويّات، وانّ وزارة المالية تحكم السيطرة على المصروفات، وتدرك الأمر المهم الّذي يجب أن يصرف له"، مؤكّدًا أنّ "في موازنة 2018، كان هناك فائض يبلغ 20 ترليون دينار، وهكذا رصيد افتتاحي كبير".
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