روحاني التقى اردوغان في أنقرة قبيل القمة الثلاثية حول سوريا

التقى الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​، نظيره التركي ​رجب طيب اردوغان​، في العاصمة التركية ​أنقرة​، قبيل انطلاق القمة الثلاثيّة التركيّة- الروسيّة- الإيرانيّة حول ​سوريا​. وكانت قد أعلنت ​الرئاسة التركية​ أنّ "روحاني واردوغان والرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، سيناقشون التطورات الأخيرة في سوريا، إضافة إلى مسألة ضمان الظروف المناسبة من أجل العودة الطوعيّة للاجئين ومناقشة الخطوة المشتركة التّي سيتمّ اتّخاذها في الفترة المقبلة بهدف التوصّل إلى حلّ سياسي دائم".

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