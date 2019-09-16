مسؤول أميركي: إيران استخدمت صواريخ كروز في الهجوم على أرامكو

نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" عن مسؤول أميركي إن "​إيران​ أطلقت ​صواريخ​ كروز وطائرات مسيرة في الهجمات التي استهدفت منشأتين تابعتين لشركة "​أرامكو​" النفطية ​السعودية​، شرقي السعودية"، مشيراً إلى ان "إيران أطلقت نحو 12 ​صاروخ كروز​ و20 ​طائرة​ مسيرة من أراضيها في الهجوم".

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