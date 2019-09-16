حكومة إيران: لا لقاء بين روحاني وترامب ومستعدون للتعاون مع الأمم المتحدة باليمن

أكّد المتحدث بإسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، أنّه "لن يكون هناك لقاء ومباحثات بين الرئيس الإيراني حسن روحاني ونظيره الأميركي دونالد ترامب. وقف جميع العقوبات هو شرط ضروري لبدء الدبلوماسية البنّاءة، ويجب رفع العقوبات واحترام الشعب الايراني". ولفت إلى أنّ "زيارة روحاني إلى نيويورك هي فرصة جيّدة للتشاور الثنائي والمتعدّد، ونأمل أن يتمّ خلال هذه الزيارة إثبات أحقيّة إيران للجميع".
وأوضح في مؤتمره صحافي، أنّ "إيران قدّمت مبادرة من أربعة بنود لإنهاء أزمة اليمن"، معربًا عن اعتقاده أنّ "طريق عودة الاستقرار إلى المنطقة واليمن شبيه بهذه المبادرة المكوّنة من 4 بنود، ومن هنا أعلن أنّ إيران مستعدةّ للتعاون مع الأمم المتحدة في هذا المجال، وأنّ عدم الاستقرار في المنطقة لا يخدم أحدًا".
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