حكومة إيران: لا لقاء بين روحاني وترامب ومستعدون للتعاون مع الأمم المتحدة باليمن

أكّد المتحدث بإسم الحكومة ال​إيران​ية ​علي ربيعي​، أنّه "لن يكون هناك لقاء ومباحثات بين الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​ ونظيره الأميركي ​دونالد ترامب​. وقف جميع العقوبات هو شرط ضروري لبدء الدبلوماسية البنّاءة، ويجب رفع العقوبات واحترام الشعب الايراني". ولفت إلى أنّ "زيارة روحاني إلى ​نيويورك​ هي فرصة جيّدة للتشاور الثنائي والمتعدّد، ونأمل أن يتمّ خلال هذه الزيارة إثبات أحقيّة إيران للجميع".

وأوضح في مؤتمره صحافي، أنّ "إيران قدّمت مبادرة من أربعة بنود لإنهاء أزمة ​اليمن​"، معربًا عن اعتقاده أنّ "طريق عودة الاستقرار إلى المنطقة واليمن شبيه بهذه المبادرة المكوّنة من 4 بنود، ومن هنا أعلن أنّ إيران مستعدةّ للتعاون مع ​الأمم المتحدة​ في هذا المجال، وأنّ عدم الاستقرار في المنطقة لا يخدم أحدًا".