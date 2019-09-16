اكد مساعد ​رئيس الجمهورية​ رئيس ​منظمة الطاقة الذرية الايرانية​ ​علي اكبر صالحي​ ان "العودة عن خفض الالتزامات ممكنة في حال نفذت الجهات الاخرى المتبقية في ​الاتفاق النووي​ التزاماتها بصورة كاملة ومؤثرة".

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كانت هذه تفاصيل خبر صالحي: يمكننا العودة عن خفض الالتزامات اذا نفذت الجهات الاخرى التزاماتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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