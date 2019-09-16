ولادة صغار قردة “OUISTITI” في المغرب.. وزنهما 30 غراما

شهدت حديقة “كروكو بارك”، أول حديقة للتماسيح في المغرب، أول أمس الجمعة، ولادتين جديدتين، بعدما استطاعت أنثى قردة “الوستتي” ولادة مولودين يزن كل واحد منهما 15 غرام وبطول لا يتعدى 12 سنتمتر.

وتتميز قردة “الوستتي” التي تعيش في البرازيل بكبة زغب بيضاء محيطة بآذاتها، ويتواجد هذا النوع بشكل كبير في السافانا والغابات المجاورة لمدينة ري ودي جانيرو.

وحسب ما أوردته إدارة “كروكو بارك”، أمس الأحد، تلد إناث هذه القردة بعد مدة حمل تدوم 6 أشهر توأمين (أنثى وذكر)، فيما تبقى نسبة ولادتها مولودا واحدا أو 3 قليل جدا.

وتعتبر حديقة (كروكو بارك) في أكادير، أول حديقة للتماسيح في المغرب، وهي تمتد على مساحة تصل حوالي أربعة هكتارات، حيت تحتضن هذه المنشأة ذات الوظائف المتعددة أزيد من 300 تمساح، إلى جانب العديد من النباتات الموزعة عبر أربع حدائق موضوعاتية ، حيث كلف إنجاز هذه المنشأة حوالي 40 مليون درهم.

وتنتسب التماسيح المتواجدة في حديقة (كروكو بارك) أكادير إلى صنف “تمساح النيل”، حيث خضعت هذه التماسيح لنوع من العناية بعد ولادتها، ليتم نقلها بعد ذلك من جزيرة جربة في تونس، نحو أكادير، حيث تتشابه المنطقتان إلى حد كبير من ناحية ظروفهما المناخية، وبذلك تم توفير أفضل الظروف لتأقلم هذه المخلوقات الزاحفة مع موطنها الجديد في منطقة سوس.