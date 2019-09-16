انتشار الحشرات يغضبهم.. البيضاويون يتساءلون عن مآل 20 مليون درهم المرصودة لمحاربتها!

يشكو عدد كبير من سكان الدارالبيضاء من انتشار الحشرات الزاحفة، والطائرة، في الآونة الأخيرة، بشكل ملحوظ، ومقلق لراحتهم.

وعبر عدد من سكان الدارالبيضاء، في حديثهم مع “اليوم24″، عن استيائهم من انتشار الحشرات الزاحفة، مثل الصراصير “سراق الزيت”، داخل منازلهم، وفي الشارع العام، وفي بعض الحافلات.

كما اشتكى البيضاويون، أيضا، من انتشار الحشرات الطائرة، مثل الناموس، والذباب المزعج، متسائلين عن مآل الخدمة، التي أعلنها، عمدة الدارالبيضاء في شهر يوليوز الماضي، لمحاربة الحشرات، ونواقل الأمراض، وجمع الحيوانات الضالة في مدينة الدارالبيضاء، وذلك وفقا لاتفاقية انتداب بين الجماعة وشركة “التنمية المحلية الدارالبيضاء للبيئة”.

وكان عمدة الدارالبيضاء قد أكد أن ميزانية هذه الخدمات تقدر بـ20 مليون درهم سنويا، وسيتم العمل مع هذه الشركة على امتداد خمس سنوات.

يذكر أن سكان الدارالبيضاء كانوا قد استبشروا خيرا من هذه الاتفاقية بين جماعة الدارالبيضاء، وشركة “التنمية المحلية الدارالبيضاء للبيئة”، التي تهدف إلى محاربة نواقل الأمراض، مثل الفئران، والقوارض، والزواحف، والحشرات الطائرة، السامة، وجمع الحيوانات الضالة، وتطهير المؤسسات العمومية، إلا أنهم فوجئوا خلال الأسابيع الأخيرة من انتشار الحشرات المختلفة بشكل مزعج.