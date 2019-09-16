إصابتان بحادث طرق قرب اللد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أسفر حادث طرق وقع بين سيارتين في الطريق المؤدي إلى مستشفى "أساف هروفيه" قرب مدينة اللد، صباح اليوم الإثنين، عن إصابة شخصين بجروح وصفت بأنها متوسطة.

وقدمت الطواقم الطبية التي استدعيت إلى مكان الحادث العلاجات الأولية للمصابين، ونقلتهما بسيارتي إسعاف إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.