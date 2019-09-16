شكرا لقرائتكم خبر عن استهداف ارامكو.. صور استخبارية تفضح مليشيا الحوثي وتكشف أنها كمبارس إيراني والان مع التفاصيل
نشرت صور استخبارية حول تفاصيل استهداف الارهابي على منشأت نفط تابعة لشركة ارامكو في منطقة بقيق بالمملكة العربية السعودية.
وهذه الصور فضحت مليشيا الحوثي بأنها ليس سوى كمبارس وأن ايران هي من تقصف فيما تقوم المليشيا بتبني مسؤولية القصف.
وكذبت واشنطن ادعاءات الحوثيين بمسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف معملي نفط تابع لشركة ارامكو السعودية الخميس الفائت.
واستشهد مسؤولون أميركيون بارزون بتقييمات الاستخبارات، ومن بينها صور الأقمار الصناعية، لتأكيد وجهة نظرهم بمسؤولية إيران عن هجمات السبت التي استهدفت البنية التحتية النفطية الرئيسية في المملكة العربية السعودية.
وقال المسؤولون إن المعلومات الاستخباراتية أظهرت أن الضربات لا تتفق مع نوع الهجوم الذي يمكن أن ينطلق من اليمن.
أظهرت الأقمار الصناعية التي نشرتها الحكومة الأميركية تأثر 19 نقطة على الأقل في اثنتين من منشآت الطاقة السعودية.
وقال المسؤولون إن الصور تظهر تأثيرات تتفق مع هجوم إيراني وليس هجوما يمنيا.
ويوم الخميس تبنت مليشيا الحوثي الانقلابية الهجوم الذي استهدف مصفاتي أرامكو السعودية وأدى إلى انخفاض انتاج السعودية من النفط والغاز.
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