شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحرير منفذ حرض.. أمير سعودي يزف بشرى لليمنيين والان مع التفاصيل

أكد الأمير سطام بن خالد آل سعود، أن قوات الجيش اليمني وبمساندة التحالف العربي تمكنت من تحرير منفذ حرض الحدودي بمحافظة حجة شمال اليمن.

وقال الأمير السعودي في تغريدة له على "تويتر" إن: "بجهود الجيش اليمني وبدعم من التحالف؛ تم إستعادة منفذ حرض اليمني في محافظة حجة من المليشيات الإرهابية".

وأضاف الأمير سطام بن خالد إن عملية الترميم قد بدأت في المنفذ وإعادة الإعمار؛ وسيتم قريبا افتتاح المنفذ الحدودي".

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وكانت قوات الجيش قد تمكنت من تحرير منفذ حرض والذي يقع بين اليمن والسعودية والتابع لمحافظة حجة شمال غرب البلاد.

ومنذ خمسة اعوام ومنفذ حرض مغلق والذي كان يتعبر المنفذ الاول والاهم بين البلدين.

وأدت الحرب التي تسببت بها مليشيا الحوثي الى تدمير مدينة حرض والتي كانت منطقة تجارية للمسافرين من اليمن الى المملكة العربية السعودية.