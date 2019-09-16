شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قصف أرامكو.. جواد ظريف يضع مقترحات إيرانية لانهاء الحرب في اليمن ماهي؟ والان مع التفاصيل

أكد وزير خارجية ايران محمد ظريف إن القاء اللوم على ايران لن ينهي الكارثة في اليمن حسب قوله.

وجاءت هذه التصريحات عقب تورطها هذه المرة بشكل مفضوح في قصف منشأتي نفط تابعة لشركة ارامكو في السعودية.

وأضاف ظريف على تويتر "بعد فشل وزير الخارجية (مايك) بومبيو في ممارسة "أكبر ضغط ممكن" يلجأ الآن إلى "أكبر خداع ممكن".. أميركا وحلفائها عالقون في اليمن بسبب وهم أن التفوق في التسلح سيقود إلى نصر عسكري. وإلقاء اللوم على إيران لن ينهي الكارثة".

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وتابع "القبول بمقترحنا الذي طرحناه في أبريل/نيسان 2015 (الاتفاق النووي) بهدف إنهاء الحرب وإطلاق الحوار يمكن أن يؤدي إلى إنهاء الكارثة".

وكان بومبيو قد ألقى اللوم على إيران أمس السبت في هجوم بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو السعودية، وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية المسؤولية عنه، قائلا إن "إيران شنت الآن هجوما غير مسبوق على إمدادات النفط العالمية".

وتقوم ايران بتسليح ودعم مليشياتها في اليمن والعراق بهدف زعزعة امن المنطقة.