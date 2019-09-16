شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تصف الهجوم الذي استهدف منشآت نفطية سعودية بأنه "خطير وشائن" والان مع التفاصيل

وصفت بريطانيا، الهجوم الذي استهدف منشآت نفطية سعودية بأنه "خطير وشائن"، مؤكدة وقوفها مع المملكة.

وقال وزير الخارجية دومينيك راب، إن الهجوم "انتهاك سافر للقانون الدولي"، مضيفا أن المملكة المتحدة تقف بقوة وراء السعودية.

وأضاف راب: "الصورة ليست واضحة تماما فيما يتعلق بالمسؤول.. أريد أن تتكون لدينا صورة واضحة تماما وهو ما سيحدث قريبا".

وتابع "هذا هجوم خطير للغاية على السعودية والمنشآت النفطية وله تداعيات على أسواق النفط العالمية والإمدادات.. إنه عمل خطير للغاية وشائن ويتعين أن يكون لدينا رد دولي واضح وموحد لأقصى حد عليه".

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وكانت الداخلية السعودية، أعلنت أمس الأول السبت، السيطرة على حريقين اندلعا في معملين للنفط بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات من دون طيار،.

وقوبل هذا الهجوم بموجة استنكار وإدانات عربية ودولية واسعة النطاق.

وحمَلت الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو، إيران المسؤولية عن هذا الهجوم.

وقال بومبيو: "وسط كل الدعوات لعدم التصعيد مع إيران فقد شنت هجوماً غير مسبوق على إمدادات الطاقة الدولية في السعودية