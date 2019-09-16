شكرا لقرائتكم خبر عن موقف محمد بن زايد من الهجوم الإرهابي على معملي "أرامكو" بالسعودية والان مع التفاصيل

بثت وسائل إعلام إماراتية موقف الشيخ محمد بن زايد من الهجوم الإرهابي على معملي "أرامكو" بالسعودية.



وأدان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الهجوم الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في السعودية.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مساء الأحد، مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ووفق وكالة الأنباء السعودية، أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة مع المملكة ضد ما يمس أمنها.

من جانبه، عبر ولي العهد السعودي عن شكره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان على استنكاره مثل هذه الأعمال الإرهابية، مؤكداً أن للمملكة القدرة على مواجهة هذا العدوان الإرهابي والتعامل معه.

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وفي وقت سابق، الأحد، قال متعاملون ومحللون إن سوق النفط ستشهد ارتفاعا في الأسعار يتراوح بين 5 و10 دولارات للبرميل عندما تستأنف نشاطها الإثنين.

ويتوقع المحللون أنه ربما تقفز الأسعار إلى 100 دولار للبرميل إذا لم تستأنف السعودية سريعا الإمدادات التي تعطلت السبت بسبب هجمات إرهابية.

وأوقف الهجوم الإرهابي ما يزيد على نصف الإنتاج السعودي من النفط الخام أي 5% تقريبا من الإمدادات العالمية.

ولاقى الهجوم إدانات دولية وعربية موسعة، كما أدانته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

والسبت، قال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية "إن فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو باشرت حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص".

وأوضح المتحدث الأمني أن الحريقين نشبا نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار "درون"، وتمت السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما