شكرا لقرائتكم خبر عن "البحسني" ينعي المقدم عبود بن سالم بن شرهان بن رباع والان مع التفاصيل

نعى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، المقدم عبود بن سالم بن شرهان بن رباع الذي وافاه الأجل بالعاصمة السعودية الرياض.

وأشار المحافظ الى مناقب الفقيد في المبادرات الخيرية واصلاح ذات البين.

متقدماً بخالص العزاء لأولاده خالد وفؤاد وعمر وعبدالحكيم ورشاد، وسائلاً المولى تعالى ان يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وان يسكنه فسيح جناته ، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

انا لله وانا اليه راجعون.