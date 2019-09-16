شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامية مصرية: الشعب المصري والجيش في رباط ليوم الدين والان مع التفاصيل

أكدت إعلامية مصرية، بأن الشعب المصري والجيش في رباط ليوم الدين ولن يستطيع أحد فك هذا الترابط الذي ذكر في القرآن الكريم.

وقالت الإعلاميه مادة بدوى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن تولى قيادة البلاد وهو حريص على المصارحة والمكاشفة مع الشعب المصري ، وأنه أول رئيس مصري يحرص على التواصل مع الشباب ويعقد مؤتمرات للشباب من أن اجل التواصل المباشر معهم.

وأضافت الإعلامية ماجدة بدوى خلال برنامج 60 دقيقة لايف المذاع على قناة الحدث اليوم ، أن مصر والجيش المصري يتعرضون لهجمة شرسة من أداء الوطن فى الداخل والخارج والمأجورين ، وأكدت أن الشعب المصري والجيش فى رباط ليوم الدين ولن يستطيع أحد فك هذا الترابط الذى ذكر فى القرآن الكريم .

ووجهت دعوة للجميع بتغيير صور صورة البروفايل بهم بصور للمشروعات القومية التى تم تنفيذها فى مصر مثل أنفاق قناة السويس ومشروع المليون ونص فدان والعاصمة الإدارة وشبكة الطرق ومحور روض الفرج وغيرها من المشروعات القومية العملاقة أو بصورة للجيش المصري أو بالعلم المصري تضامن مع الجيش المصري ضد الهجمات الشرسة