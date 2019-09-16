شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأمين العام للأمم المتحدة يدين الهجمات على أرامكو والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:29 مساءً, 16 سبتمبر 2019 م المناطق - الرياض أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ، الليلة الماضية ، الهجمات التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو في المملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان صحفي “إن الأمين العام يدين الهجمات التي وقعت يوم السبت على معملين تابعين لشركة أرامكو النفطية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية”.

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