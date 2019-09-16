أفادت وكالة "رويترز" للانباء نقلا عن مصادرها، اليوم الاثنين، بأن السعودية قد تحتاج شهورا للعودة إلى مستوى الإنتاج الطبيعي من النفط. يتبع..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رويترز: السعودية تحتاج أشهر للعودة لمستوى إنتاج طبيعي من النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.