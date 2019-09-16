مفتشية الداخلية: صدور قرارات بالقبض والاستقدام بحق 16 موظفاً بدائرة تقاعد الأنبار

أعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، الاثنين، إصدار قاضي تحقيق قضايا النزاهة قرارات بالقبض والاستقدام بحق 16 موظفاً منسوباً لهيئة التقاعد في محافظة الأنبار على خلفية ضبط أحد منتسبي شرطة الأنبار متلبساً بترويج معاملات ضحايا الإرهاب بمستمسكات وأوراق "مزورة". وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مكتب المفتش العام في محافظة الأنبار تمكن في وقت سابق من ضبط أحد منتسبي مديرية شرطة الأنبار متلبساً بترويج معاملات ضحايا ارهاب لدى دائرة تقاعد الأنبار بأوراق مزورة بالتواطؤ مع موظفين في الدائرة".



وأضاف البيان: "أثبتت التحقيقات التي أجراها مكتب المفتش العام والقضاء مع المنتسب واعترافه عن تورط وتواطؤ موظفين في دائرة تقاعد الأنبار معه في ترويج معاملات خاصة بضحايا الإرهاب بأوراق مزورة، حيث أصدر قاضي تحقيق قضايا النزاهة قرارات بالقبض على 16 موظفاً في الدائرة وفق المادة 307 من ق ع ع للتحقيق معهم".

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