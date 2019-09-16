أخطر 20 دولة على سكانها في 2019 بينها دولتان عربيتان

واستند الموقع في نتائجه إلى تقييمات 20259 شخصا من 182 جنسية، أقاموا وعملوا على أرض 187 دولة حول العالم، وجاءت آراؤهم سواء بالسلب أو الإيجاب وفقا لمعايير جودة الحياة في هذه الدول وتكلفة المعيشة، والأمن والأمان.ونشرت مجلة "فوربس" التقييم الخاص بعامل الأمن والأمان، والذي تم التقييم فيه وفقا لثلاثة معايير، هي الهدوء النفسي والسلامة الشخصية والاستقرار السياسي، وفيما يلي أخطر الدول على ساكنيها، والأسباب الرئيسية لدخولها التصنيف، وفقا لآراء المشاركين في المسح.

1-البرازيل: شعور بالخوف الدائم بسبب عدم المساواة والاضطرابات السياسية.

2-جنوب أفريقيا: الافتقار لحرية المشي في أي مكان وزيادة الجريمة بسبب العنصرية.



3-نيجيريا: صعوبة السير في الشوارع بحرية وعدم الأمان في الاختلاط بالنيجيريين.

4-الأرجنتين: لا يوجد أمان مالي بسبب التقلبات الاقتصادية، والناس غير ودودين.

5-الهند: غير آمنة على النساء إذ يتعرضن للمضايقات الجنسية، وارتفاع معدلات التلوث.

6-بيرو: صعوبة تكوين صداقات مع السكان المحليين، وسوء ظروف العمل.

7-كينيا: الطرق غير آمنة، يتعرض الأجانب لعمليات الاحتيال والسرقة.

8-أوكرانيا: الفساد، واستغلال الأجانب.

9-تركيا: العنصرية وعدم الحرية السياسية.

10-كولومبيا: ارتفاع معدل الجريمة، والفساد والعنصرية ضد الأجانب.

11- المكسيك: تزايد جرائم العصابات، والفساد الذي ينهب أموال الشعب.

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12-بريطانيا: العنصرية وازدحام المناطق السكنية وارتفاع الأسعار.

13- مصر: ضعف البنية التحتية والازدحام المروري وسوء حالة المباني.

14- الفلبين: قوانين تقيد حرية الأجانب وبنية تحتية سيئة، وقلة المساحات الخضراء.

15- إيطاليا: زيادة البيروقراطية، صعوبة الحصول على الرعاية الصحية.

16- الولايات المتحدة الأمريكية: ضعف السيطرة على تداول الأسلحة، وكراهية الأجانب.

17- إندونيسيا: التطرف الديني، وزيادة الفساد، وضعف الرعاية الصحية.

18- اليونان: البيروقراطية، وضعف التعليم والخدمات الحكومية.

19- الكويت: العنصرية ضد الأجانب، عدم الالتزام بالمعايير البيئية.

20-تايلاند: الفساد وضعف الخدمات الحكومية، والفوضى وعدم النظافة.