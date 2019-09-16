زر بسيط في باب السيارة ينقذ حياة أطفالكم! (صورة)

يهتقد الأهل أن تثبيت الطفل في كرسي السيارة هو كافٍ لحمايته من خطر السقوط، خصوصاً ما بين عمر السنة والـ5 سنوات. ولكن ما نغفله هو أن صغارنا يتمتعون بحيلة واسعة ويحبون إكتشاف الأمور بأنفسهم، لنفاجأ بأنهم وفي برهة تعلّموا كيفية فك الحزام الذي يثبتهم في الكرسي.وبالتالي، فإن كنتِ أو زوجكِ تقودان على الطريق السريع وأقدم طفلكما على هذه الخطوة، لن تستطيعا التصرف بالسرعة اللازمة؛ وفي السيناريو الأسوأ، قد يقدم على فتح الباب ثمّ الترجل من السيارة وهي تسير ما يعرض سلامته وحتّى حياته للخطر.

وهنا يدخل دور الزر البسيط الذي تجدينه في القاعدة الثابتة التي يغلق عليها الباب الخلفي. هذا الزر بإمكانه أن يعطل قدرة فتح الباب من الداخل بشتى الطرق، ليستطيع الأهل وحدهم فتحه عند اللزوم من الخارج.