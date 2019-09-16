زر بسيط في باب السيارة ينقذ حياة أطفالكم! (صورة)

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لا شكّ أن إتخاذ أقصى تدابير الحذر أمرٌ ضروري عند إصطحاب طفلك إلى رحلة في السيارة لضمان سلامته، فعلى الاهل التنبه لوضعه في كرسي السيارة إلى حين إتمامه العمر المناسب، أو تعليمه عدم فتح الباب بيده اليمنى عندما يصبح قادراً على الإهتمام بنفسه في هذا الخصوص... ولكن هل تعلموا أن هناك زر بسيط في أبواب السيارة قد يكون الأهم فيما يتعلق بسلامة أطفالنا؟
وبالتالي، فإن كنتِ أو زوجكِ تقودان على الطريق السريع وأقدم طفلكما على هذه الخطوة، لن تستطيعا التصرف بالسرعة اللازمة؛ وفي السيناريو الأسوأ، قد يقدم على فتح الباب ثمّ الترجل من السيارة وهي تسير ما يعرض سلامته وحتّى حياته للخطر.
وهنا يدخل دور الزر البسيط الذي تجدينه في القاعدة الثابتة التي يغلق عليها الباب الخلفي. هذا الزر بإمكانه أن يعطل قدرة فتح الباب من الداخل بشتى الطرق، ليستطيع الأهل وحدهم فتحه عند اللزوم من الخارج.
ولا تنسوا النوافذ أيضاً!
فهل تنبّهتِ وزوجكِ إلى هذه الميزة في أبواب السيارة من قبل؟ اتبعوا هذه النصائح وشاركوها مع محيطكم.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.