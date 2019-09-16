- 1/2
- 2/2
العين الإخباريةالإثنين 2019/9/16 01:02 م بتوقيت أبوظبي
نشرة الظهيرة من "العين الإخبارية"
في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.
ففي عالم السياسة، يبرز "ترامب: لن أجتمع مع إيران دون شروط"، و"أردوغان أمام خيارين أحالهما مر.. «انتخابات مبكرة أو تعديل وزاري»"، و«التعاون الإسلامي»: إعلان نتنياهو اعتداء خطير على الحق الفلسطيني"، و"مطالب برلمانية بالتحقيق في منح حكومة الوفاق الجنسية لتشاديين" و"الانتخابات التونسية.. سجين وقانوني يعلنان خوض الإعادة".
أما في الاقتصاد فتطالعون: "أسعار النفط تقفز 15% عقب الهجوم على «أرامكو» السعودية".
وإلى الملاعب، تطالعون: "رقمان تاريخيان ينتظران فاتي «صغير برشلونة» أمام دورتموند".
وفي التكنولوجيا، تتابعون سامسونج تتحدى آيفون بميزة «خطيرة» في جالكسي نوت 1.
وفي الفن: المهرج «بيني وايز» يثير رعب العالم.. 5 تفاصيل تبرر هذا الخوف.
للتعرف على مزيد من الأحداث، ستجدون ما يثري معرفتكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الإثنين 16 سبتمبر/أيلول 2019.
للاطلاع اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر الانتخابات التونسية وقفزة النفط.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.