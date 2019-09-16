الانتخابات التونسية وقفزة النفط.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة، يبرز "ترامب: لن أجتمع مع إيران دون شروط"، و"أردوغان أمام خيارين أحالهما مر.. «انتخابات مبكرة أو تعديل وزاري»"، و«التعاون الإسلامي»: إعلان نتنياهو اعتداء خطير على الحق الفلسطيني"، و"مطالب برلمانية بالتحقيق في منح حكومة الوفاق الجنسية لتشاديين" و"الانتخابات التونسية.. سجين وقانوني يعلنان خوض الإعادة".

أما في الاقتصاد فتطالعون: "أسعار النفط تقفز 15% عقب الهجوم على «أرامكو» السعودية".

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وإلى الملاعب، تطالعون: "رقمان تاريخيان ينتظران فاتي «صغير برشلونة» أمام دورتموند".

وفي التكنولوجيا، تتابعون سامسونج تتحدى آيفون بميزة «خطيرة» في جالكسي نوت 1.

وفي الفن: المهرج «بيني وايز» يثير رعب العالم.. 5 تفاصيل تبرر هذا الخوف.

للتعرف على مزيد من الأحداث، ستجدون ما يثري معرفتكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الإثنين 16 سبتمبر/أيلول 2019.

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