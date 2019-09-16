انت الان تتابع إيران تستبعد عقد لقاء بين روحاني ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المتحدث باسم الحكومة الإيرانية عباس موسوي أعلن متحدث باسم الحكومة الإيرانية الاثنين أن بلاده لا تخطط لترتيب لقاء بين الرئيس حسن روحاني ونظيره الأميركي دونالد ترامب على هامش الاجتماعات المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال المتحدث عباس موسوي في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي الإيراني "لم نخطط لاجتماع من هذا النوع ولا أعتقد أن أمراً كهذا قد يحدث في نيويورك".

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