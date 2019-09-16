الان تتابع إيران: مستعدون للتعاون مع الأمم المتحدة وغيرها لتحقيق السلام في اليمن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365: عبر متحدث باسم الحكومة الإيرانية اليوم الاثنين عن استعداد بلاده للتعاون مع الأمم المتحدة وكل الدول الساعية للسلام والاستقرار في اليمن والمنطقة. ونقل التلفزيون الرسمي عن المتحدث علي ربيعي قوله “وبهذا أعلن استعداد إيران التام للتعاون مع الأمم المتحدة وكل الدول الساعية للسلام في اليمن وعودة الاستقرار إلى اليمن والمنطقة”.

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