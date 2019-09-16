زعيم كوريا الشمالية يدعو ترامب لزيارة بيونج يانج

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الإثنين 16 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لزيارة بيونج يانج في رسالة جديدة بعثها إليه في أغسطس الماضي.



ذكرت ذلك صحيفة جونجانج إيلبو الكورية الجنوبية نقلا عن مصادر دبلوماسية، قائلة إن كيم تحدث في الرسالة الثانية التي نقلها إلى ترامب في الأسبوع الثالث من أغسطس/آب عن استعداده لعقد قمة أخرى.

من جانبه، لم يُصدر البيت الأبيض ولا وزارة الخارجية ولا بعثة كوريا الشمالية في الأمم المتحدة أي تعليقات.

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يشار إلى أنها الرسالة الثانية التي يتلقاها ترامب من كيم، الشهر الماضي، وسط توقف محادثات نزع السلاح النووي بين البلدين.

وذكر مسؤولون كوريون جنوبيون أن كوريا الشمالية أطلقت مجموعة جديدة من الصواريخ قصيرة المدى، الثلاثاء الماضي، وذلك بعد ساعات فقط من إبداء بيونج يانج استعدادها لاستئناف المحادثات المتعثرة بشأن نزع أسلحتها النووية مع الولايات المتحدة.

وأجرت كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية حوارا تاريخيا غير مسبوق بعد قمة أولى بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في سنغافورة في يونيو/حزيران 2018.

وانهارت قمة ثانية في هانوي في فبراير/شباط دون التوصل لاتفاق، ثم التقى الزعيمان مجددا في يونيو/حزيران في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين، حيث اتفقا على استئناف الحوار، لكنّ هذه المباحثات لم تبدأ بعد.