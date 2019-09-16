مقتل 6 جنود من الكاميرون في هجوم شنته عناصر لتنظيم بوكو حرام الإرهابي

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الإثنين 16 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
قُتل 6 جنود من الكاميرون في هجوم شنته عناصر لتنظيم بوكو حرام الإرهابي شمالي البلاد.
وأعلنت السلطات في الكاميرون إصابة 9 جنود بجروح في الهجوم الذي استهدف موقعا عسكريا في منطقة بحيرة تشاد.
وقال أحد المسؤولين إن 5 جنود قُتلوا أثناء الهجوم بينما تُوفي السادس متأثرا بجروحه الأحد.
يشار إلى أن منطقة الهجوم بالقرب من الحدود مع نيجيريا، وشهدت في 10 حزيران/يونيو، مقتل 17 جنديا.
وأسفرت الأنشطة الإرهابية التي بدأت في 2009 عن مقتل أكثر من 27 ألف شخص ونزوح نحو مليونين بينما امتد لدول مجاورة؛ ما تسبب في أزمة إنسانية.
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