آل الشيخ يرأس وفد السعودية في مؤتمر الشؤون الاسلامية في القاهرة

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الإثنين 16 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365

تشارك المملكة العربية السعودية في اعمال المؤتمر الدوري الثلاثين للمجلس الاعلى للشؤون الاسلامية بالقاهرة والذي يرأس الوفد وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد د عبداللطيف ال الشيخ.

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وتنظم المؤتمر وزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية تحت عنوان: «فقه بناء الدولة.. رؤية فقهية عصرية»، والذي تنطلق أعماله بالقاهرة الأحد.

ويلقي الوزير آل الشيخ كلمة في افتتاح أعمال المؤتمر الذي يستمر ليومين، ويقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويفتتحه رئيس الوزراء، وبرئاسة د. محمد مختار وزير الأوقاف المصري.

وتأتي مشاركة الوزير عبداللطيف آل الشيخ تجسيدا لدور المملكة الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم ونشر منهج الوسطية والاعتدال وحضورها الفاعل في مختلف المحافل الدولية في إطار التنسيق بين قادة الفكر الديني والمثقفين والعلماء لنشر قيم الإسلام السامية المبنية على الوسطية والاعتدال والتسامح، وبيان تجربة المملكة الرائدة في بناء الدولة العصرية التي جمعت الأصالة والمعاصرة، وحققت الرفاهية للمواطن، ونشرت الحرية بمفهومها الحقيقي، التي بموجبها يتحمل كل مواطن مسؤوليته، كما ظهر الأمن الذي حافظ على الضروريات الخمس. الجدير بالذكر أن هذه المشاركة في هذا المؤتمر تأتي امتثالا لتوجيه القيادة الرشيدة للمملكة التي تحث على المشاركة في كل ما يحقق هذه القيم الكريمة، والإفادة من تجربة المملكة في هذا الصدد.