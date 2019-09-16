مسلحو النصرة يمنعون الأهالي في إدلب من الخروج عبر ممر أبو الضهور

أفاد التلفزيون السوري بأنه "لليوم الثالث على التوالي منع عناصر جبهة النصرة الأهالي في إدلب من الخروج عبر ممر أبو الضهور بريف إدلب الجنوبي الشرقي".
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