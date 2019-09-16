مسلحو النصرة يمنعون الأهالي في إدلب من الخروج عبر ممر أبو الضهور

أفاد ​التلفزيون السوري​ بأنه "لليوم الثالث على التوالي منع عناصر ​جبهة النصرة​ الأهالي في إدلب من الخروج عبر ممر أبو الضهور ب​ريف إدلب الجنوبي​ الشرقي".

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