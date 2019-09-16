خوان غوايدو يعلن عدم المشاركة بالمفاوضات مع الحكومة

أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو عن "عدم المشاركة في المفاوضات مع الحكومة في باربادوس الواقعة في جزر الكاريبي"، مشيراً إلى ان "المفاوضات التي بدأت برعاية النرويج وتم تعليقها قبل فترة قصيرة، انتهت بالنسبة للمعارضة".
ولفت إلى أن "نظام نيكولاس مادورو الديكتاتوري غادر طاولة المفاوضات تحت ذرائع مزورة، وبعد 40 يوم من رفض الحكومة العودة للتفاوض مجددًا، فإننا نؤكد أن المفاوضات في باربادوس انتهت"، مشيراً إلى أن "إيجاد مخرج سياسي مع حكومة مادورو بات أمرًا مستحيلًا"، مطالبًا بـ"زيادة الضغط على الحكومة من الداخل والخارج".
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