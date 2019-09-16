خارجية بريطانيا: الهجوم على منشآت أرامكو خطير ويجب معرفة المسؤول عنه قبل اتخاذ رد

شدّد وزير ​الخارجية البريطانية​ دومينيك راب، على أنّ "الهجوم على منشآت ​النفط​ السعودية خطير وشائن، وهو انتهاك عنيف للقانون الدولي، لكن من المهم معرفة الحقائق الكاملة بشأن المسؤول عنه، قبل اتّخاذ أيّ ردّ"، لافتًا إلى أن "​بريطانيا​ تقف بقوّة إلى جانب السعودية".

وكانت قد أعلنت ​وزارة الداخلية السعودية​ يوم السبت، أنّ "فرق الأمن الصناعي في شركة "​أرامكو​" سيطرت على حريقين في معملين تابعين للشركة في محافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار "درون".

بعدها، نقلت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "​أنصار الله​" (الحوثيين)، عن المتحدث الرسمي باسم "الحوثيين" إشارته إلى أنّ "المتمردين المدعومين من ​إيران​ نفّذوا عمليّة هجوميّة واسعة بعشر طائرات مسيّرة استهدفت مصفاتي بقيق وخريص التابعتين لشركة "أرامكو" في شرق السعودية".

وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، في مؤتمر صحافي اليوم، أنّ "عمليّة توازن الردع الثانية على مصفاتي بقيق وخريص تمّ تنفيذها بطائرات تعمل بمحرّكات مختلفة وجديدة ما بين عادي ونفاث"، محذّرًا "الشركات والأجانب من التواجد فى المعامل الّتي نالتها ضرباتنا، لأنّها لا تزال تحت مرمانا وقد يطالها الاستهداف في أيّ لحظة".