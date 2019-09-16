"الحشد الشعبي" في العراق أعلن انطلاق عملية "إرادة النصر" الخامسة

أعلن "​الحشد الشعبي​" أنّ "قطعات مشتركة من "الحشد الشعبي" و​الجيش العراقي​ والشرطة الاتحادية، وبإسناد طيران الجيش والقوة الجوية العراقية، انطلقت بعمليّات إرادة النصر الخامسة، الّتي تشمل مناطق شمال محافظة ​كربلاء​ المقدسة وجنوب محافظة ​الأنبار​".

وأوضح في بيان، أنّ "العمليّة تهدف إلى تفتيش وتأمين الأودية والقرى والطرق الموجودة في المنطقة، وتأمينها من تواجد خلايا تنظيم "داعش".

وكان قد أعلن "الحشد الشعبي" يوم أمس الأحد، أنّ "قوّاته تمكّنت من التصدّي لطائرة مسيّرة مجهولة، حلّقت فوق أحد مقاره في محافظة صلاح الدين العراقية".