نوفاك: روسيا قد تعزز حماية منشآت الطاقة لديها بعد استهداف "أرامكو"

أفاد وزير ​الطاقة​ الروسي ​ألكسندر نوفاك​ بأن "روسيا قد تعيد النظر وتعزز إجراءات حماية منشآت الطاقة لديها بعد استهداف منشآت نفطية في ​السعودية​ بطائرات مسيرة"، مشيراً إلى انه "لدينا قانون بشأن سلامة منشآت ​الوقود​ والطاقة، ويجري العمل به، ووفقا لهذا القانون يجري اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المنشآت، لكن هجمات مثل الهجوم على منشآت "​أرامكو​" تتطلب تقييم هذه الإجراءات مرة أخرى".

ولفت إلى ان "الهجمات على منشآت إنتاج ​النفط​ التابعة لـ "أرامكو" من شأنها أن تؤثر على أمن الطاقة ككل في جميع أنحاء ​العالم​"، مؤكداً أن "مخزونات النفط الحالية تكفي لتعويض نقص الإنتاج في السعودية الناجم عن الهجمات".

وأشار إلى ان "كل شيء يعتمد على تقييم الشركاء في السعودية لمعرفة حجم الأضرار ومدى تأثيرها على الإنتاج، لكن الآن هناك احتياطيات تجارية كافية في العالم"، لافتاً إلى انه "يعتزم مناقشة مسألة الهجوم هاتفيا مع وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان"، مستبعدا "أن يتم عقد اجتماع استثنائي للدول المشاركة في اتفاق "أوبك+".