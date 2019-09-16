أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن "عملية توازن الردع الثانية على مصفاتي بقيق وخريص في السعودية تم تنفيذها بطائرات تعمل بمحركات مختلفة وجديدة ما بين عادي ونفاث"، محذرا "الشركات والأجانب من التواجد في المعامل التي نالتها ضرباتنا لانها لا تزال تحت مرمانا وقد يطالها الاستهداف في أي لحظة".
وتوجه سريع للنظام السعودي مؤكدا أن "يدنا الطولية تستطيع الوصول إلى أي مكان نريد وفي الوقت الذي نحدده، وعليه أن يراجع حساباته ويوقف عدوانه".
كانت هذه تفاصيل خبر القوات المسلحة اليمنية: الهجمات على منشآت أرامكو نفذتها طائرات مسيرة بمحركات عادية ونفاثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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