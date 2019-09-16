الأمن العام: قطع الطريق الدولية في منطقة العريضة يوم غد بسبب مناورة للجيش

أعلنت ​المديرية العامة للأمن العام​ أنه سيتم قطع الطريق الدولية في منطقة العريضة يوم الثلاثاء الواقع فيه 17/09/2019 اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الواحدة من بعد الظهر وذلك بسبب قيام ​الجيش اللبناني​ بتنفيذ مناورة في المحلة المذكورة.

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