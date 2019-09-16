اعتبر رئيس المجلس ​الاقتصاد​ي والاجتماعي ​شارل عربيد​ بعد لقاء جمعه برئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الفرنسي باتريك برناسكوني، في حضور السفير الفرنسي ​برونو فوشيه​، بمقر المجلس- وسط بيروت، "ان الاقتصاد في ​لبنان​ بحاجة الى الدفع والرعاية الدولية، وندعم زيارة رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ الى باريس للقاء الرئيس الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​".

وأشار عربيد الى "ان تم النقاش مع برناسكوني، عن الواقع المجتمعي في لبنان وضرورة التنسيق للخروج برؤى وسياسيات لدعم العمل المشترك"، موضحا ان "يمكن للبنان ان يستفيد من التجربة الفرنسية وقد مرّت ​فرنسا​ منذ مدة بأزمة، تمكنت من معالجتها، ونعمل على تفعيل التنسيق اللبناني الفرنسي في هذا الاطار،" مشددا على "اهمية توقيع بروتوكول التعاون بين المجلسين، الذي تمّ اليوم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عربيد بعد لقائه نظيره الفرنسي: الاقتصاد في لبنان بحاجة الى الدفع والرعاية الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.