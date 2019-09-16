درغام وطرابلسي: تبني بهية الحريري مشروع قانون الهوية التربوية مقدمة لإقراره بأسرع وقت

توجّه عضوا تكتل "​لبنان​ القوي" النائبان ​أسعد درغام​ و​إدغار طرابلسي​، بالتحية والتهنئة إلى رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية ​بهية الحريري​، على إعلانها أنّ صيدا ستكون أوّل مدينة تتبنّى الرقم الإلكتروني لكلّ طالب، و"هذا يؤكّد تبنّيها لمشروع قانون "الهوية التربوية" الّذي تقدّما به في شهر تموز الماضي، والّذي يرمي إلى اعتماد هويّة تربويّة مع رقم مرمّز للطالب اللبناني والأجنبي، ما من شأنه إحداث نقلة نوعيّة على صعيد التعليم في لبنان".

وركّزا في بيان مشترك، على أنّ "كلام الحريري في صيدا عن تطبيق هذا المشروع، سيكون مقدّمة لإقرار القانون بأسرع وقت ممكن، خصوصًا أنّه أُدرج على جدول أعمال ​لجنة التربية النيابية​"، كما أثنيا على "اهتمام ​وزارة التربية والتعليم العالي​ الّتي كلّفت لجنة لدرس كيفيّة تنفيذ هذه الهويّة التربويّة الإلكترونيّة ورقمها".

وشدّد درغام وطرابلسي على "أنّهما سيتابعان هذا المشروع مع لجنة التربية النيابية ومختلف ​الكتل النيابية​، لما له من أهميّة على صعيد تطوير التعليم في لبنان".