حماس: مجزرة صبرا وشاتيلا مستمرة طالما لم تحاسب اسرائيل

أكد مكتب شؤون ​اللاجئين​ في ​حركة حماس​ أن "مجزرة صبرا و​شاتيلا​ ستبقى مستمرة، طالما لم يحاسب العدو الإسرائيلي على جرائمه"، معتبرا ان "هذه الجريمة تأتي في سياق الاستهدافات التي يتعرض لها الوجود الفلسطيني في مناطق اللجوء".

وطالب المكتب بـ "إنصاف ضحايا المجازر، واخذ حقوقها من قاتليها"، معتبرا ان "على ​المجتمع الدولي​ تقديم هؤلاء القتلة ل​محكمة الجنايات​ الدولية لارتكابهم جرائم حرب ضد الإنسانية".