وكيل الاسرى المحررين: لمحاكمة الفاخوري على عدة قضايا كالتواصل مع العدو والقتل

لفت وكيل الاسرى المحررين من معتفل ​الخيام​ المحامي معن الاسعد في تصريح له من أمام ​قصر العدل​ إلى "إننا تقدمنا بإخبار يتضمن اسم العميل ​عامر الفاخوري​ الى جانب 50 عميلاً"، مشيراً إلى أنه "استناداً الى ​القانون اللبناني​ لا يجوز لاي دولة استلام مجرم بحجة انه يحمل جنسيتها".

وأشار إلى ان "العميل الفاخوري مسؤول عن الأسير علي عبد الله حمزة الذي لم يعرف مصيره الى الان"، مؤكداً أن "العميل الفاخوري يجب ان يحاكم على عدة قضايا كالتواصل مع العدو والقتل".