حزب الاتحاد بذكرى صبرا وشاتيلا: دخول العملاء الى لبنان اعادة احياء لكل المجازر التي ارتكبتب

اعتبر ​حزب الاتحاد​ بمناسبة الذكرى الـ 37 على مجزرة صبرا و​شاتيلا​، في بيان، أن أيادي الإجرام التي امتدت إلى الشعبين ال​لبنان​ي والفلسطيني في مخيمات صبرا وشاتيلا، هي أيادي آثمة تحاول اقتلاع حقوق ​الشعب الفلسطيني​ وذبح الفقراء اللبنانيين الذين لجأوا الى ​المخيمات​ بسبب أحزمة البؤس التي لفت العاصمة، في تنفيذ للسياسات الصهيونية.

واستذكر البيان، المجزرة، في وقت يحاول البعض فيه تسهيل دخول العملاء الى لبنان، في إعادة احياء لكل المجازر التي ارتكبت بحق الشعبين اللبناني والفلسطيني مما يستدعي موقفا رسميا بحق هذا العميل كي يكون عبرة لمن اعتبر.

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