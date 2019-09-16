البعريني: لأهمية ان يتضمن مشروع الموازنة الجديدة رؤية لتحفيز قطاعات الانتاج

ناشد عضو "كتلة المستقبل" النائب ​وليد البعريني​ "​مجلس الوزراء​ الاسراع باتخاذ الخطوات الطارئة لرسم خطة انقاذية لأن اللبنانيين ما عدوا يحتملون ​الوضع الاقتصادي​ الخانق".

وذكر النائب البعريني بالبنود التي سبق وطالب بها خلال مناقشة موازنة ٢٠١٩ لجهة حقوق عكار، خصوصاً بما يتعلق بحصتها لإتمام سلسلة مشاريع تتعلق بالطرقات و​البنى التحتية​ وشبكات ​المياه​، بالاضافة الى دعم القطاعات الطبية والتربوية، وخصوصاً لجهة رصد المبلغ المتعلق بإنشاء فرع ​الجامعة اللبنانية​ في عكار.

وشدد النائب البعريني على "أهمية ان يتضمن مشروع ​الموازنة​ ​الجديدة​ رؤية لتحفيز القطاعات الانتاجية في عكار بشكل يؤمن دورة اقتصادية فاعلة ويسهم بخلق فرص عمل لابناء عكار".

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