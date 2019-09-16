جمالي: للتجاوب مع طلبات أبناء طرابلس بتسجيل أولادهم في المدارس الرسمية

دعت عضو "كتلة المستقبل" النائبة ​ديما جمالي​، ​وزارة التربية والتعليم العالي​ والجهات المعنيّة التابعة لها في ​طرابلس​ إلى "التجاوب السريع مع طلبات اللبنانيين أبناء طرابلس بتسجيل أولادهم في ​المدارس الرسمية​ في المدينة، وإعطائهم الأولويّة على غير اللبنانيين، وذلك حفاظًا على حقّ اللبناني بالتعليم المجاني عملًا بالقوانين اللبنانية".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "ارتفاع كلفة التسجيل على الطلاب في هذه الظروف الاقتصاديّة الصعبة لا يُعتبر أمرًا مقبولًا، ولكن بعيدًا عن ذلك لا يجوز أن لا يتمكّن طالب لبناني أراد الانتقال من المدرسة الخاصة إلى الرسمية بسبب الكلفة الباهظة في الأولى، من إيجاد مكان له في المدرسة الوطنية الّتي يجب أن تكون ملاذًا لكلّ لبناني أراد تحصيل العلم والمعرفة".

ودعت جمالي إلى "إيجاد الحلول اللازمة بأسرع وقت للمشكلة بشقّيها: الأوّل، عدم قدرة الأهل على تسجيل الأولاد بسبب ارتفاع الرسم، وهذا يمكن معالجته من خلال جعل التسجيل مجاني أو عبر تدخّل البلديات والمؤسسات المحليّة القادرة على المساعدة الماديّة للوقوف إلى جانب أبناء المدينة". ونوّهت إلى أنّه "تمّ بحث هذا الأمر مع رئيس بلدية طرابلس ​رياض يمق​ خلال الاجتماع الفني الّذي عُقد في ​السراي الحكومي​ مؤخّرًا".

وذكرت أنّ "الشق الثاني هو الاكتظاظ بسبب انتقال عدد كبير من طلاب المدارس الخاصة إلى الرسمية، والحلّ لهذا الموضوع هو بإعطاء الأولويّة للطلاب اللبنانيين، وباعتماد صيغة الدوامين، أو استطرادًا باستحداث مبان جديدة تُستأجر على وجه السرعة قبل بداية ​العام الدراسي​ كي لا تضيع سنة من عمر الطلاب دون علم".

كما أكّدت "أنّها ستتابع هذا الموضوع مع رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ والمعنيّين خلال هذا الاسبوع، وذلك لأنّ أسمى أولويّات النائب تطبيق القوانين المتعلّقة بالحقوق الطبيعيّة والبديهيّة لمواطنيه، والتعليم هو أبرز هذه الحقوق وأكثرها تأثيرًا على الإنسان في كلّ مراحل حياته".