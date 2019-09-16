دعا أهالي بلدتي ​القاع​ و​راس بعلبك​ والاهالي و​المخاتير​، الى الاعتصام على مفرق راس بعلبك، ظهر اليوم إحتجاجا على محاولات السلب والتشليح بقوة ​السلاح​ واطلاق النار على الطرقات، التي تعرض لها اشخاص من القاع والراس .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أهالي بلدتي القاع وراس بعلبك يدعون للاعتصام احتجاجا على محاولات السلب بقوة السلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.