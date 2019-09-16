دعا أهالي بلدتي القاع وراس بعلبك والاهالي والمخاتير، الى الاعتصام على مفرق راس بعلبك، ظهر اليوم إحتجاجا على محاولات السلب والتشليح بقوة السلاح واطلاق النار على الطرقات، التي تعرض لها اشخاص من القاع والراس .
كانت هذه تفاصيل خبر أهالي بلدتي القاع وراس بعلبك يدعون للاعتصام احتجاجا على محاولات السلب بقوة السلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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