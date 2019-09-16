عسيران: لظروف التي تحكم لبنان في هذه الايام تتطلب الحكمة والروية

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي عسيران​ ان "الظروف التي تحكم ​لبنان​ في هذه الايام تتطلب الحكمة والروية في مختلف الامور وعلى جميع الصعد وان الاوضاع الامنية والاقتصادية أخذت بالضغط أكثر وأكثر لذا يتوجب علينا جميعا ان نحتكم الى الحكمة والوحدة ليتمكن لبنان من اجتياز هذه الظروف الصعبة".

وفي تصريح له، لفت عسيران إلى أن "كل من تعامل مع الاحتلال ال​اسرائيل​ي لا يمكن ان ينسى فلن يجوز ابدا تركه وابناء ​الجنوب​ أقاموا مقاومة بوجه اسرائيل بعد ان عانوا مرارة الاحتلال الاسرائيلي وتردي الاوضاع التي سبقت الاحتلال ايام الوجود الفلسطيني وان كل من تثبت ادانته بالتعامل مع اسرائيل يجب ان يحاكم كما هو أصول القانون".

وفيما خص الضغوط الاقتصادية على لبنان، أشار عسيران إلى "اننا نحتاج الى مساعدة جدية وليس الى المساعدة اللفظية وها هم ​اللبنانيون​ مدعوون لحفظ وحدتهم الوطنية ليتمكنوا من اجتياز الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة".