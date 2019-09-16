ركّز رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان، على أنّ "التعاطي مع ملف المهجرين باستخفاف من قبل البعض، يؤكّد أنّه لم يكن يومًا مطلوبًا حلّ لهذه المشكلة الوطنية بامتياز، كما تؤكّد كلّ التصرفات السابقة على هذا الأمر".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّه "لا يجوز ومن غير المقبول أن تستمرّ هذه المسرحية المملّة، الّتي تنذر بالخطر على استقرار المقيم في أرضه وعودة المهجّر إلى أرضه". وأكّد أنّ "الدولة بكلّ مؤسّساتها يجب أن تتحلّى بحدٍّ أدنى من الحسّ بالمسؤوليّة تجاه هذا الموضوع المصيري للعيش الواحد بلبنان".
وطلب من وزير المهجرين غسان عطالله أن "لا يقبل إلّا بعقد خلوة وزاريّة بحضور وترؤس رئيس الجمهورية ميشال عون لمجلس الوزراء، لبتّ هذا الملف بكلّ تفاصيله من دون السماح لأحد بالتذاكي على مصير المقيم والمهجَّر، ومصير الدولة وصدقيّة مرجعيّتها لجميع المواطنين".
كانت هذه تفاصيل خبر أرسلان عن ملف المهجرين: من غير المقبول أن تستمر هذه المسرحية المملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.