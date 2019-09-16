أرسلان عن ملف المهجرين: من غير المقبول أن تستمر هذه المسرحية المملة

ركّز رئيس "الحزب الديمقراطي ال​لبنان​ي" النائب ​طلال أرسلان​، على أنّ "التعاطي مع ملف المهجرين باستخفاف من قبل البعض، يؤكّد أنّه لم يكن يومًا مطلوبًا حلّ لهذه المشكلة الوطنية بامتياز، كما تؤكّد كلّ التصرفات السابقة على هذا الأمر".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّه "لا يجوز ومن غير المقبول أن تستمرّ هذه المسرحية المملّة، الّتي تنذر بالخطر على استقرار المقيم في أرضه وعودة المهجّر إلى أرضه". وأكّد أنّ "الدولة بكلّ مؤسّساتها يجب أن تتحلّى بحدٍّ أدنى من الحسّ بالمسؤوليّة تجاه هذا الموضوع المصيري للعيش الواحد بلبنان".

وطلب من وزير المهجرين ​غسان عطالله​ أن "لا يقبل إلّا بعقد خلوة وزاريّة بحضور وترؤس رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ل​مجلس الوزراء​، لبتّ هذا الملف بكلّ تفاصيله من دون السماح لأحد بالتذاكي على مصير المقيم والمهجَّر، ومصير الدولة وصدقيّة مرجعيّتها لجميع المواطنين".