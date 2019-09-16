شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: الرئيس هزم الشائعات.. وثقتنا فى السيسى غير محدودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد أرنب رئيس لجنة شباب حزب الوفد بمحافظة القاهرة، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الوطنى الثامن للشباب، لخصت تفاعله مع الحالة بعد متابعة السوشيال ميديا مؤخرا، وأكدت أن الثقة رباط العقد بينه وبين الناس ى مصر، وأنه ليس أكبر من المسألة، لأن الحقائق أكبر وإنه مستمر فى البناء، وهى الشاهد على الإنجازات.

وأضاف أرنب، فى تصريحات له، أن الرئيس السيسي رجل مشهود له بصلاح الخطى ونظافة اليد وقوة الإرادة، ومجهوده فى البناء أمر ملموس ومعروف للجميع، حيث يختلف البعض فى مسألة البناء - ربما بحسب استفادتهم من هذا البناء - ولكن لا يختلفون فى ثقتهم فى نزاهة الرئيس، واصفا رد الرئيس واستعراضه للأمور، بأنه منطق المواطن الذى يدفع عن نفسه الابتلاء، ويصر على تدعيم ثقته بأبناء وطنه.

وأشار رئيس لجنة شباب حزب الوفد بمحافظة القاهرة، إلى أن مساءلة الرؤساء لها أصولها وطريقها برلمانيا وسياسيا وليست عبر فزاعات الفيس بوك، وأضاف: ننتظر من الرئيس دائما الكشف باستمرار عن زيف الشائعات الكبرى وتوضيح الحقائق فيها بنفسه أو بواسطة بيانات محددة حتى لو بشكل استباقى و عدم الرضوخ لاى ابتزاز، مؤكدا أن إحباط فكرة الشائعة غير المبررة أو المفهومه وهزيمتها أمر ممكن حتى لا يختلط الحابل بالنابل، وحتى لا يكون للمتربصين بالوطن سبيل للنيل منه.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد فند بعض الشائعات التى انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعى، وطالت التشكيك فى القوات المسلحة، مؤكدا أن الجيش أشرف على مشروعات طرق فقط تقدر بقيمة 175 مليار جنيه، مشددا على أن المؤسسة العسكرية مغلقة وحساسة للغاية.